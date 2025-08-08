Suscribirse

Confidenciales

Más de dos mil personas marcharon a favor de Álvaro Uribe en Chía, Cundinamarca

Este es uno de los municipios más importantes del departamento.

Redacción Confidenciales
9 de agosto de 2025, 1:38 a. m.
Angelica Montañez, concejal del Centro Democrático.
Angelica Montañez, concejal del Centro Democrático. | Foto: Redes sociales

En varios lugares del país miles de ciudadanos salieron a las calles para expresar su respaldo a Álvaro Uribe Vélez y pedir que la condena en primera instancia sea revocada por el Tribunal de Bogotá.

Poco a poco se han ido conociendo la cifras de los marchantes y en el municipio de Chía, Cundinamarca, fueron más de 2 mil personas las que salieron a las calles.

La concejal del Centro Democrático, Angelica Montañez, resaltó que esta movilización representa la gratitud de la ciudadanía con el exmandatario, ya que la seguridad “permitió la reactivación económica del centro del país beneficiando a miles de trabajadores en Chia”, señaló.

Las cifras indican que en todo el país salieron a las calles unas 600 mil personas.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Dimayor hace fuerte anuncio para el clásico Santa Fe vs. Millonarios: decisión va con ‘ácido’ dardo

2. Números de la suerte de Walter Mercado para el sábado, 9 de agosto; la fortuna está más cerca que nunca

3. Fuerte discusión entre los participantes de uno de los equipos del ‘Desafío Siglo XXI’: “Entonces yo fui el malo del paseo”

4. Los Lakers preparan un golpe histórico: el plan para rodear a Luka Dončić de superestrellas de la NBA

5. Dura reacción de Alberto Gamero a la grave lesión de Andrés Llinás: video de la posible fractura en Millonarios vs. Cali

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ChíaCentro DemocráticoAlvaro Uribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.