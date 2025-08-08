Confidenciales
Más de dos mil personas marcharon a favor de Álvaro Uribe en Chía, Cundinamarca
Este es uno de los municipios más importantes del departamento.
En varios lugares del país miles de ciudadanos salieron a las calles para expresar su respaldo a Álvaro Uribe Vélez y pedir que la condena en primera instancia sea revocada por el Tribunal de Bogotá.
Poco a poco se han ido conociendo la cifras de los marchantes y en el municipio de Chía, Cundinamarca, fueron más de 2 mil personas las que salieron a las calles.
La concejal del Centro Democrático, Angelica Montañez, resaltó que esta movilización representa la gratitud de la ciudadanía con el exmandatario, ya que la seguridad “permitió la reactivación económica del centro del país beneficiando a miles de trabajadores en Chia”, señaló.
Las cifras indican que en todo el país salieron a las calles unas 600 mil personas.