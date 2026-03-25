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“Me hace bajar de decibeles”: Uribe ante la pregunta de si lo atormenta ver a Paloma y Abelardo divididos e Iván Cepeda punteando

El expresidente le contestó así a Vicky Dávila. “Tenemos que cuidar un ambiente de respeto.. si se quiere una unión para más tarde, esa unión tiene que tener pilotes”, dijo.

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Redacción Semana
25 de marzo de 2026, 6:48 a. m.
Paloma Valencia, Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda
Paloma Valencia, Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda Foto: Fotomontaje SEMANA

Álvaro Uribe habló en la noche de este martes con Vicky Dávila. El expresidente respondió a una pregunta difícil: “Hay dos candidatos fuertes de la oposición. Paloma y Abelardo están separados. ¿Eso lo atormenta’ ¿Eso no lo deja dormir? Frente a un Iván Cepeda que va punteando"

El exmandatario dijo entonces: “Me hace bajar de decibeles”.

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“Sobre ese tema hay que hablar con mucha paciencia”, aseguró después. Para el exmandatario, no es que exista un dilema. “En este partido ganó en franca lid Paloma”, aseguró el expresidente quien la describió como una candidata con una familia ejemplar, una hoja de vida intachable y “todas las condiciones”.

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“He sido muy respetuoso y el país lo sabe, tengo una gran amistad con el padre de Abelardo de la Espriella y con él“, agregó. El exmandatario hizo un llamado: “Tenemos que cuidar un ambiente de respeto.. si se quiere una unión para más tarde, esa unión tiene que tener pilotes”.

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