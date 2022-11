Confidenciales “Me han hecho bullying varios magistrados de Cúcuta”: Jueza Vivian Polanía

La polémica jueza de la ciudad de Cúcuta, se despachó este martes en una entrevista luego de que anunciaran su sanción de tres meses, por el video de una audiencia virtual donde se le ve acostada, fumando y sin su respectiva toga.

El video se viralizó en redes sociales y despertó la indignación de varias personas que alegaban no era el comportamiento adecuado para una jueza, además de que incumplía con su deber al no portar la toga durante la audiencia.

Durante la entrevista a BluRadio, la joven mujer señaló que aparentemente ha sido víctima de Bullying por parte de algunos magistrados por no representar la imagen de lo que ellos consideran ser un buen juez y aprovechó la ocasión para recalcar que no se encontraba desnuda, ni en ropa interior, como se ha dicho en redes sociales, sino que estaba presentando problemas de salud y tenía un buso.

“Me han hecho bullying varios magistrados de Cúcuta y me amenazaron antes del proceso, que si yo no cambiaba mi forma de ser me iban a abrir una investigación disciplinaria. Yo no es que aparezca empelota en las audiencias, no, uno nunca sabe cuándo le va a dar un ataque de ansiedad. Siempre ando con mi toga. Yo no estaba empelota, tenía la presión bajita, tenía un buzo”, indicó la funcionaria.

Además, de acuerdo con lo dicho por Polania a Vicky en SEMANA, aunque intentó vestirse con vestidos largos, elegantes, también se le convirtió en un problema, ya que le decían que se veía muy sexy y bonita, por lo que le mandaron a decir que debía andar con toga. “Me cansé de darles gusto a las personas por encima de mi tranquilidad. En el Palacio de Justicia no hay salas suficientes para hacer las audiencias y yo tengo una cantidad de trabajo impresionante, las hago en mis despachos, y se me enredaban los vestidos en la silla. Vestidos que valían un montón de plata”.