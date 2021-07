Confidenciales Medios de propiedad extranjera y uno ligado a Gustavo Bolívar, entre los que pretenden recibir el rescate estatal de Mintic

Según un artículo publicado en La República por Guillermo Franco, especialista en medios de comunicación, en la lista de postulantes publicada por el Ministerio TIC para recibir subsidios estatales aparecen por lo menos tres medios de comunicación de propiedad extranjera, un portal digital ligado al senador Gustavo Bolívar, y una compañía que tiene al periodista Daniel Coronell como accionista significativo.

Caracol Radio, filial del Grupo Prisa, presentó 15 proyectos a través de sus emisoras regionales para recibir subsidios millonarios.

El Grupo Prisa cotiza en la Bolsa de Madrid con un valor de mercado de más de US$ 600 millones de dólares y tiene como accionistas de referencia a un fondo buitre; Vivendi (un conglomerado francés que tiene un valor bursátil de US$ 37.000 millones); Telefónica (que vale más de US$ 24.000 millones); el mexicano Carlos Slim, quien tiene una fortuna de US$ 70.000 millones, según Forbes, y la familiar real de Qatar, entre otros.

En el caso de otro medio de propiedad extranjera, el Canal Uno, su mayor accionista es Hemisphere Media Group, listada en el Nasdaq por US$480 millones. Entre sus socios en Colombia está el periodista Daniel Coronell, quien a través de NTC es propietario de un 20 por ciento del Canal Uno.

También aparece Cablenoticias, propiedad de un grupo de capital venezolano, y que transmite la señal de Noticias Uno. Así mismo está CuartoDeHora, un portal digital que según Franco está ligado al senador de la Colombia Humana, Gustavo Bolívar, y que solicitó un auxilio de 465 millones de pesos.