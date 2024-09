“Menos Israel, menos Pegasus, concéntrese en los problemas de los colombianos”: el ‘varillazo’ de Daniel Palacios a Gustavo Petro

Daniel Palacios, exministro del Interior del Gobierno de Iván Duque, criticó duramente la alocución del presidente Gustavo Petro, en la noche de este miércoles. “¿Alguien entendió de qué habló Petro? Por lo menos del paro no fue. No habló de lo que todos los colombianos esperábamos y es cómo va a resolver este paro que tiene bloqueados a millones de colombianos. Eso no fue prioritario para el presidente”, señaló el exfuncionario.