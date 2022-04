Confidenciales Mensaje inspirador que compartió en redes Ricardo Sierra, presidente de Celsia

El empresario y CEO de la compañía Celsia, Ricardo Sierra, compartió en su cuenta personal de Twitter un video en el cual Nicolás Mejía, empresario de la ciudad de Medellín, aseguró que dejaba su trabajo en manos de sus empleados para hacer país, uniéndose a la campaña presidencial del candidato Federico Gutiérrez.

El protagonista del video es el gerente general del Grupo Automontaña, un concesionario de vehículos reconocido en la ciudad de Medellín. Mejía, además, es profesor en la universidad EAFIT e inculca a sus alumnos la generación de empresa y empleo.

En este sentido, el empresario hizo una reflexión sobre el panorama electoral y el futuro del país, en la que señaló que se sumó a la campaña de Fico para luchar por el futuro de los empleos y las empresas.

Muy buen mensaje de Nicolás Mejía, que es un verdadero crack. Anímense a compartirlo. pic.twitter.com/HWy3AwBxXa — Ricardo A Sierra (@risierra88) April 23, 2022

“Yo como empresario (...) veo este país revolcado y dije: “tengo que hacer algo, yo no me voy a quedar mandando memes y opinando, no, no, no. Entonces le dije a mi equipo de trabajo en la empresa: vamos a hacer una cosa en estos meses, ustedes me cuidan la empresa y yo les cuido el país”.

Mejía aseguró que ”si no hay país, no hay empresa” y argumentó que “como gerente, a mí me contratan que para darle sostenibilidad a la compañía y crear empleo, pero si no hay país, no hay empresa y si no hay empresa no hay empleo, por eso yo dije me tengo que levantar del escritorio, entonces cojo y me meto en la campaña de Fico”.

Mucha gente lo cuestionó por meterse a la política y arriesgarse a perder el trabajo, a lo cual él dijo: “no me preocupa, porque un trabajo se consigue, mientras que un país no, porque si no hay país, no hay empresa”, recalcó.

Nicolás Mejía concluyó diciendo que se ha desempeñado por 15 años como profesor inculcando cómo ser empresarios, emprendedores, generar empleo, dirigir y generar empresa, “pero si no hay país todo lo que yo enseñé no tiene sentido, porque necesitamos ser libres para abrir empresa, necesitamos la libertad para crear empleo y para ser emprendedores (...) Si no hay libertad, si no hay democracia, si el país no tiene ese apoyo hacia los empresarios no hay empleo y si no hay empleo no hay nada”, concluyó.