Metro de Bogotá: ¿colusión de empresas chinas para la segunda línea?

Los consorcios mencionados son Apca Metro Línea 2 Bogotá, conformado por Mota Engil Colombia S. A. S. y CRRC (Hong Kong) CO Limited Sucursal Colombia; Apca Metro Línea 2 (China Harbour Engineering Company Limited y Xi’an Rail Transportation Group Company Limited) y Apca-Bogotá Metro 2 (China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd. y China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd.). La Empresa evalúa la información.