Miguel Uribe ataca a Fecode por aporte a la campaña de Petro: “No tiene las condiciones morales para educar a los niños de Colombia”

Miguel Uribe Turbay, senador del Centro Democrático, reaccionó al aporte que la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) a la campaña presidencial de Gustavo Petro, el cual no fue registrado debidamente en Cuentas Claras, el mecanismo de reporte del Consejo Nacional Electoral. Un documento que conoció SEMANA muestra que el desembolso fue aprobado para dicho fin, pero se pasó a través de la Colombia Humana.

“Más allá de la ilegalidad o no de la donación de Fecode a la campaña de Petro, queda claro que Fecode no tiene las condiciones morales para educar a los niños de Colombia. No es una organización de educación, es una organización política”, manifestó el senador de la República.