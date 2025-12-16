Suscribirse

Milei recibe a Kast en primer viaje al exterior del mandatario electo de Chile

El presidente argentino fue uno de los primeros mandatarios en felicitar a José Antonio Kast el día de elecciones.

Redacción Confidenciales
16 de diciembre de 2025, 6:31 p. m.
Javier Milei y José Kast en Argentina
Javier Milei y José Kast en Argentina. | Foto: X/@OPRArgentina

El presidente argentino, Javier Milei, se reunió este martes en Buenos Aires con José Antonio Kast en la primera visita al extranjero de este como mandatario electo de Chile.

En un encuentro en la Casa Rosada poco después del mediodía, ambos líderes de derecha “establecieron prioridades” en seguridad y contra el crimen organizado trasnacional, así como para el fomento del comercio y las inversiones, informó la presidencia argentina en un comunicado.

Al retirarse de la casa de gobierno, Kast se acercó a la reja de entrada a saludar a ciudadanos chilenos. Después abrazó al presidente argentino dentro de las instalaciones del palacio presidencial.

Kast, un ultraconservador de 59 años, sucederá al izquierdista Gabriel Boric en un giro político a la derecha que marca a América Latina.

En Buenos Aires se reunirá con empresarios de sectores industriales, comerciales, de energía, infraestructura, agricultura y banca, según detalló un comunicado. También con el embajador de Chile en Buenos Aires, José Antonio Viera Gallo, indicó la agenda oficial.

Contexto: José Antonio Kast habló sobre advertencias de Gustavo Petro y Nicolás Maduro, tras ganar las elecciones en Chile

El presidente electo tiene previsto regresar a Santiago al final del mismo martes, 16 de diciembre.

Milei fue uno de los primeros mandatarios en felicitar el triunfo electoral de Kast el último domingo. “Enorme alegría por el aplastante triunfo de mi amigo José Antonio Kast en las elecciones presidenciales de Chile”, escribió en redes sociales.

“Un paso más en nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del siglo XXI”, agregó el mandatario argentino.

Con información de AFP*

