MinDefensa aseguró que asonadas, en que son humillados soldados, no afectan el honor del Ejército

“Yo he dicho frente a lo que se afirma y que podríamos pensar, inclusive, que eso podría ser lo que constituye una humillación en esas asonadas, yo he dicho, que nuestros soldados tienen un valor tan arraigado del honor, que eso no les afecta su honor, porque ellos están formados no solo para comprender, no solo para resistir también las adversidades, sino que están en su vocación de servicio”.