¿MinDefensa lanzó sablazo al presidente Petro durante consejo de ministros?
El presidente Petro reconoció al Clan del Golfo como Ejército Gaitanista en medio de las negociaciones de paz total.
Varias críticas ha recibido el presidente Gustavo Petro por —lo que se ha considerado— elevarle el estatus al Clan del Golfo al reconocerlo como Ejército Gaitanista de Colombia.
A esas críticas se sumó durante el reciente consejo de ministros, Pedro Sánchez, el jefe de la cartera de Defensa, quien indicó que a estas estructuras no se les pueden llamar como ellos quieran.
“A veces también es bueno no llamarlos como ellos quieren llamarse, porque eso es de alguna manera crearles como un símbolo, por ejemplo el Ejército Gaitanista, Gaitán fue muy diferente a lo que es el Clan del Golfo”, dijo el ministro de Defensa.
Las declaraciones de Sánchez, que van en contra de las acciones en papel del Gobierno, que reconoció al Clan del Golfo como Ejército Gaitanista, se dieron mientras exponía una gráfica donde se mostraban las zonas con más cultivos ilícitos en Colombia.
Nariño, Putumayo y Norte de Santander son los departamentos con más siembras de cultivos de hoja de coca, de acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Defensa. En medio de su exposición, el ministro Sánchez reveló la línea en declive de la erradicación forzada de cultivos ilícitos durante el Gobierno Petro y expuso que esto se debía a la política de sustitución.