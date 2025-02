MinHacienda comentó en entrevista con SEMANA sus simpáticas caras en el consejo de ministros: ¿qué dijo?

En varios de los videos que circularon en redes sociales se veía su rostro sonriente en medio de la hecatombe política que estaba sucediendo. Un momento en particular llamó la atención .

El presidente Petro se despachó contra la ayuda que daba Usaid a Colombia. “Esa ayuda es veneno. ¿Cómo es que la frontera la cuidan empleados públicos pagados por gobiernos extranjeros? Eso no se puede admitir, que empiecen a ser nacionales”, planteó.

“Usaid no puede pagar nuestros funcionarios”, dijo después el presidente, a lo que la canciller Laura Sarabia, rápidamente, le aclaró: “Usaid se acabó, presidente”. El mandatario le salió al paso a la afirmación así: “O quién lo reemplace. No vamos a seguir negociando que nos den ayuda, eso no es ayuda. Trump tiene razón, llévese su plata”.