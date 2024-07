Ministro Velásquez le hace el quite a la situación de Venezuela y sale en defensa del silencio del presidente Petro

El ministro Velásquez, dijo que el hecho que el presidente Gustavo Petro no esté trinando o en un evento público no quiere decir que el mandatario esté ‘extraviado’, como lo señaló la prensa local. “El hecho de que el presidente no trine o no esté en algún evento público no tiene precisamente esa connotación que usted menciona”, señaló el ministro.