El viceministro de Salud, Jaime Hernán Urrego, fue designado como superintendente de Salud encargado por parte del el jefe de esa cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo. Urrego asumirá esa responsabilidad de forma temporal mientras se concreta el nombramiento del excandidato presidencial, Daniel Quintero, como encargado de ese despacho.

La hoja de vida de Quintero ya fue publicado en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, sin embargo, su designación como superintendente de salud no ha sido oficializada por parte del Gobierno nacional.

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El nombramiento de Quintero para ese cargo despertó cuestionamientos desde diferentes sectores, como expertos del sector salud y políticos de oposición, quienes pusieron en duda su idoneidad para dirigir la entidad que se encarga de vigilar el sistema de salud.

Así las cosas, mientras el presidente Gustavo Petro regresa al país de su viaje por Europa, el viceministro estará a cargo de la Superintendencia. Esa entidad tiene a su cargo a más de la mitad de los usuarios del sistema del país, debido a las intervenciones a EPS que están siendo administradas por agentes interventores. Con la designación se confirma la salida de Bernardo Camacho del ente de vigilancia.