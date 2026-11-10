Colombia y Estados Unidos continúan reafirmando sus lazos militares para combatir un crimen de alto impacto como el narcotráfico.

Así quedó nuevamente en evidencia tras la llegada a Bogotá del general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos.

La visita la confirmó el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, el general Erick Rodríguez, a través de sus redes sociales.

“Recibimos en Colombia al general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, en un encuentro que reafirma la solidez de nuestra cooperación bilateral y el compromiso compartido de enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y estabilidad del hemisferio”, dijo el general Rodríguez.

Agregó el alto mando militar que “en el marco del A3C – Escudo de las Américas, fortalecemos la cooperación estratégica, la interoperabilidad y el intercambio de capacidades, consolidando esfuerzos conjuntos, coordinados y articulados para anticipar, enfrentar y neutralizar las amenazas comunes. La cooperación entre aliados es fundamental para fortalecer nuestras capacidades de defensa y contribuir a un hemisferio más seguro y estable”.

Es de anotar que en medio del apoyo militar entre las dos naciones se ha destacado la llegada a Colombia de 300 militares de Estados Unidos para hacer ejercicios de entrenamiento y también los poderosos y letales drones Reaper norteamericanos.