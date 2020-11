Confidenciales Nicolás Petro, Tomás Uribe y la “democracia hereditaria”

En medio del debate por la posible candidatura de Tomás Uribe, hubo una frase que causó impacto. Gustavo Petro rechazó lo que llamó la “democracia hereditaria”. Inmediatamente, muchos lo criticaron pues su hijo Nicolás fue candidato a la Gobernación del Atlántico y por quedar en segundo lugar, después de Elsa Noguera, hoy es diputado en la asamblea de ese departamento. En un debate en el programa de la periodista Vicky Dávila, Gustavo Bolívar respondió a esas críticas. “Acabemos con la democracia hereditaria”, dijo el senador. Cuando le preguntaron qué respondía frente al hijo de Petro entonces, Bolívar reveló una historia que pocos conocían. Aseguró que Gustavo Petro no se sintió cómodo cuando su hijo le pidió acompañarlo en su carrera política y que él nunca estuvo de acuerdo con eso tampoco. “El único candidato que no fue a Barranquilla fui yo. Se lo dije a Gustavo en su momento. Él estaba en una encrucijada muy fuerte. El hijo le dice que él quiere aspirar y él no tenía por qué no apoyarlo”, aseguró. Bolívar relató que Nicolás es hijo de un anterior matrimonio de Petro. “Es un joven valioso. Le dijo ‘papá quiero aspirar en el Atlántico’. Gustavo estuvo pensándolo mucho. Imagínese uno como padre cerrarle la puerta en la cara a su hijo porque lo deja sin argumentos para despotricar por esas familias del poder que hacen lo mismo.... Gustavo tuvo un dilema muy fuerte, pero al final puede más el amor por el hijo. Y uno no se puede oponer a eso”, señaló.