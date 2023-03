Confidenciales “No entiendo qué hace como vicepresidenta”: nuevo dardo contra Francia Márquez por decir que Colombia es una dictadura

Foto: NurPhoto via Getty Images

La vicepresidenta Francia Márquez se convirtió esta semana nuevamente en tendencia en las diferentes redes sociales, después de que no quiso reconocer que Cuba es una dictadura, ya que enfatizó que ella respeta la soberanía de cada nación. Igualmente, señaló que en Colombia hay menos libertades que en la isla.

“¿Pero por qué? Ha sido una dictadura bloqueada, dictadura como usted dice, pero no envía armas, envía médicos. Usted ha puesto el calificativo, yo no lo pongo así. Yo no lo pongo así. Yo respeto la autonomía de cada pueblo y la soberanía de cada pueblo. Cada pueblo decide cómo se organiza políticamente”, precisó en diálogo con SEMANA.

Luego, añadió: “Aquí hay elecciones, pero la inequidad y la desigualdad son la más grande del mundo. La dictadura y la democracia de un país no se miden solo por lo electoral. No se mide solo por lo electoral, se mide por las transformaciones sociales. Se mide por la garantía de los derechos a la sociedad”.

Mediante su cuenta personal de Twitter, Juan José Lafaurie, hijo de la senadora María Fernanda Cabal, aseguró que no entiende lo que hace la caucana viviendo en Colombia. Asimismo, enfatizó que gracias a la democracia que hay en el país pudo ser elegida como vicepresidenta.

“Francia Márquez quiere tapar el sol con un dedo. Para ella, Colombia es una dictadura, pero Cuba no. No entiendo qué hace viviendo y siendo vicepresidenta de esta dictadura, por qué no se ha ido a vivir al paraíso comunista”, sentenció el joven abogado.