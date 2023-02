Confidenciales “No es un tema con que me tenga que calmar”: Andrés Forero a Agmeth Escaf, ¿qué pasó?

En medio de un debate de control político a la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, en el Congreso para discutir el Plan Nacional de Desarrollo (PND), dos congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes tuvieron un encontrón en medio de la sesión: Andrés Forero (Centro Democrático) y Agmeth Escaf (Pacto Histórico).

Cuando la congresista María Eugenia Lopera, citante al debate, hacía su intervención, Forero le pidió garantías a Escaf, que es el presidente de la Comisión Séptima, a lo que el congresista del Pacto Histórico aseguró: “Representante Forero, tranquilo”.

De inmediato, el congresista del uribismo pidió la palabra como un derecho a réplica. “Mire, le voy a pedir un favor y es que si alguna vez va a seguir refiriéndose a mí lo haga desde la curul no desde la presidencia. En este caso no me diga que me calme, sencillamente estaba pidiendo garantías para quien era la citante principal de este debate”, aseguró Forero.

El representante por Bogotá aprovechó para cuestionar la metodología que ha tenido Escaf en esa comisión.

“Yo sé que usted ha sido muy creativo para cambiar constantemente el debate, pero generalmente lo que se hace es que habla la citante, hablamos en algunos casos los demás congresistas, hablaba la citada y después terminaba la citante”, dijo.

Y volvió a reclamar: “No es un tema de que me tenga que calmar presidente. Se lo digo de manera respetuosa, yo a pesar de que soy vehemente, soy sumamente respetuoso y lo seguiré haciendo, a pesar, presidente, de todo lo que ha pasado en estos últimos días donde usted sabe bien que mi partido le mandó a usted una comunicación pidiéndole expresamente como partido de oposición que yo fuera nombrado como ponente en el proyecto de salud del Gobierno (…) lamentablemente presidente, usted quiso desatender eso”, dijo el congresista.

Forero también sacó a relucir que al inicio del Congreso el año pasado votó para que él fuera presidente de esa corporación, a pesar de que, según Forero, “no contaba con los votos” y el “apoyo de su bancada”.

El congresista del Centro Democrático se refiere a la puja que se presentó con María Fernanda Carrascal, también del Pacto Histórico, por la presidencia de esa corporación.

Luego de la arremetida de Forero, Escaf solo se limitó a decir: “muchas gracias representante”. Y dio la palabra al siguiente congresista.