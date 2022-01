Confidenciales “No escupa para arriba”: Gustavo Bolívar critica al reconocido empresario Mario Hernández

La iniciativa del presidente Iván Duque de que Colombia, especialmente Barranquilla, acoja una válida de la Fórmula 1 generó todo tipo de comentarios. Aunque el alcalde Jaime Pumarejo celebró la propuesta, además del grueso de empresarios en el país, la idea terminó convertida en una burla por parte de la oposición al gobierno.

El senador del Pacto Histórico Gustavo Bolívar lanzó una particular propuesta: “Propongo que Barranquilla no tenga Fórmula 1 sino Fórmula 3: tres comidas diarias para todos los y las barranquilleras”.

El reconocido empresario Mario Hernández, influyente en la política colombiana, le respondió: “Al senador Bolívar, ¿será que la fórmula uno no produce ingresos, imagen, y genera empleo y turismo? Los países que tienen la fórmula uno lo hacen por bobos! Claro que no se puede manejar como un hotel quebrado”.

Aunque no lo mencionó, Hernández en su última frase le recordó a Bolívar sus más recientes escándalos por el hotel de su propiedad que le generó dolores de cabeza ante la opinión pública por sus constantes deudas.

Don Mario lo que ud dice es cierto. Me refiero a que nos están tomando del pelo. No hay condiciones técnicas para que llegue Fórmula 1 a Colombia. Si la traen seré el primero en ir. Y sobre su burla a la quiebra del hotel por la pandemia, ud es empresario, no escupa para arriba. https://t.co/bIKfqapWf7 — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 25, 2022

Bolívar, por su parte, no se quedó callado y le respondió: “Don Mario, lo que usted dice es cierto. Me refiero a que nos están tomando del pelo. No hay condiciones técnicas para que llegue la Fórmula Uno a Colombia. Si la traen seré el primero en ir. Y sobre la burla a la quiebra del hotel por la pandemia, usted es un empresario, no escupa para arriba”.

En otro mensaje le escribió: “Yo en cambio a usted le deseo todo el bien. Durante el gobierno del Pacto Histórico podrá seguir creciendo. Mi solidaridad con los empresarios colegas hoteleros quebrados que a la final fueron 530. Ahí vamos resurgiendo de las cenizas. Hay ideas y ganas de trabajar”.

Hernández -cada vez más activo en la campaña presidencial que está en pleno furor- no ahorra críticas cada vez que puede contra Gustavo Petro y la izquierda ideológica.