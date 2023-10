“No estoy pensando en perpetuarme en el poder (...) No quiero ser un viejo adicto al poder”: Gustavo Petro

“Yo no estoy aquí pensando en cómo perpetuarme en el poder, me aburre el poder. Por ahí andan ‘es que no llega a todas las citas’, no, es que a mí me jarta el poder. Yo no quiero ser un viejo adicto al poder y aquí hay muchos, no quiero”, sostuvo Petro durante su intervención en el evento de perdón.