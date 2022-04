Confidenciales ¿No hay plata para las víctimas?

Este sábado 9 de abril se conmemora en el país el llamado Día de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, tal como lo ordena la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de víctimas.

En esta fecha el Estado adelanta en todo el país eventos de “memoria y reconocimiento” de los hechos que han victimizado a los colombianos en el marco del conflicto armado interno y de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.

En medio de esta conmemoración, el Congreso escuchó a las víctimas en una sesión especial. En medio de este acto, se conoció un dato que causó preocupación.

La alerta fue enviada por el congresista de Cambio Radical César Lorduy, quien aseguró que es un “mandato de esa ley (la Ley de víctimas) dignificar y reparar a las victimas y para ello se aprobaron en el Presupuesto General de la Nación de 2022, 2,2 billones de pesos”.

Sin embargo, el representante se mostró preocupado por los recursos que se requieren a futuro y pidió a sus compañeros legislar al respecto.

“La ley se amplió hasta 2031 y para atender las obligaciones que allí se dispone, se requieren según la Contraloría, 328,3 billones de pesos”, manifestó Lorduy.

Según la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas a la fecha existen 9.237.051 personas que se encuentran en el Registro Único de Víctimas. De esa cifra, 7.350.349 son sujetas de atención porque cumplen los requisitos para acceder a las medidas de atención y reparación establecidas en la ley.

No son sujeto de atención 1.900.104 víctimas ya fallecidas, directas de desaparición forzada, homicidio y no activas para la atención. Víctimas que por distintas circunstancias no pueden acceder efectivamente a las medidas de atención y reparación.