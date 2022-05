Confidenciales “No he mandado a Ariel Ávila a hacer campaña contra él”: Sergio Fajardo le responde a Federico Gutiérrez

A pocos días de los comicios electorales, los candidatos a la Presidencia han usado las redes sociales como formato para aclarar posturas políticas, ideas que faltaron desarrollar en debates, críticas a otros candidatos, e, incluso, pullas.

En el Debate Definitivo, realizado por SEMANA en alianza digital con El Tiempo y Citytv, Federico Gutiérrez le dejó a Sergio Fajardo una pregunta llamativa, pues cuestionó a algunos aliados del político. Gutiérrez se refería específicamente a Ariel Ávila, quien aterrizó en la Centro Esperanza con una campaña anti Fico, que manifestó manejar por convicción propia y no por pedido externo.

En ese sentido, Fajardo ratificó en el debate y ahora en sus redes sociales que él jamás ha mandado a Ariel a hacer campaña contra Fico.

“A Federico Gutiérrez le he dicho que no he mandado a Ariel Ávila a hacer campaña contra él. No tengo nadie que diga: “necesitamos el ‘anti Fico’ aquí o la guerra sucia allá”. Ariel tiene cuestionamientos que son válidos y que cualquier ciudadano se preguntaría”, escribió.