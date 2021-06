Confidenciales “No le hace bien a la democracia propiciar fricciones”: Vicepresidenta a Fernando Londoño, quien pidió la renuncia de Duque

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez es una de las más fieles escuderas y defensoras del presidente Iván Duque.

Este miércoles le salió al paso al exministro Fernando Londoño Hoyos, quien desde su espacio radial le pidió al presidente Iván Duque renunciar al cargo si no tenía el “coraje suficiente” para gobernar en medio de una de las peores crisis en los últimos años en el país.

“Señor Presidente, si usted no tiene el coraje suficiente, si usted no es capaz de disponer de la fuerza legítima del Estado para desbloquear el Puerto de Buenaventura (…) no le queda más remedio que renuncia”, dijo el exministro durante su editorial que se extendió por casi nueve minutos.

Londoño, uno de los uribistas que representa la extrema derecha en el Centro Democrático, también afirmó que el mandatario colombiano “es incompetente”. Y le sugirió que, de seguir así, debe hacerse a un lado para que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez asuma el cargo.

La vicepresidenta y hoy canciller le respondió: “Este es un momento en el que Colombia demanda unidad. No hace bien a la democracia propiciar fricciones. Por el contrario, nos corresponde a todos rodear al Presidente y fortalecer la institucionalidad”.

La petición de Londoño desnuda cada vez más las fricciones en el Centro Democrático, un partido político que terminó dividido entre quienes están cerca y apoyando al presidente Iván Duque, como Ernesto Macías, Nicolás Fernando Araujo, y María del Rosario Guerra, y los que prefieren tomar distancia pensando en las elecciones del 2022 y en la cuenta de cobro que pueden pasarle en las urnas al gobierno por el manejo que le ha dado a la crisis.