“No le mientas a tu pueblo”: Petro reacciona a imagen del parque de Las Luces publicada por Federico Gutiérrez

Desde Medellín, capital antioqueña, el presidente de la República, Gustavo Petro, pronunció este 1 de mayo, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, una intervención pública en la que retomó y defendió nuevamente su propuesta de impulsar una asamblea nacional constituyente.

Gustavo Petro habló desde Medellín en el Día del Trabajo: “Espero que sigan más mandatos progresistas en Colombia”

La Presidencia de Colombia, en su transmisión en vivo, captó las imágenes del evento público en el famoso Parque de las Luces, donde mostró la afluencia de gente que asistió al lugar para ver el discurso del presidente.

Sin embargo, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, publicaron las imágenes del lugar donde el presidente Petro se presentó en Medellín, asegurando que no llenó la plaza, como lo dijo durante su intervención.

Ni pagando llenaron la plaza para Petro.

Ni repartiendo comida, ni trayendo grupos de indígenas con niños, ni amenazando a transportadores a mover la gente, pudieron llenar la la plaza.

Medellín seguirá resistiendo ante el desastre de gobierno nacional.

Petro creyó que luego… pic.twitter.com/xLHTZTDUMQ — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) May 1, 2026

“Ni pagando llenaron la plaza para Petro. Ni repartiendo comida, ni trayendo grupos de indígenas con niños ni amenazando a transportadores a mover la gente, pudieron llenar la la plaza”, dijo Gutiérrez en sus redes sociales.

“Medellín seguirá resistiendo ante el desastre de Gobierno nacional. Petro creyó que luego del abandono y los insultos en contra de Medellín y de Antioquia podría llenar plazas”, agregó el alcalde de la capital antioqueña.

“En Medellín no nos gusta la gente que solo destruye y genera odio. Medellín se respeta”, agregó Gutiérrez.

El presidente Gustavo Petro durante un evento en Medellín, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo. Foto: Presidencia

Gutiérrez publicó también imágenes de supuestas chivas y buses transportando personas para asistir al discurso de Petro: “Convocan una marcha en Medellín, pero tienen que traer gente de otros municipios de Antioquia y transportar personas de diferentes barrios de Medellín bajo intimidación a algunos transportadores, para llenarle la plaza a Petro”, dijo.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro respondió a la publicación con otra imagen de la plaza llena. “No le mientas a tu pueblo, Fico”, escribió el jefe de Estado, mostrando una fotografía tomada con el mismo ángulo, pero que se observa con una mayor afluencia de gente.

No le mientas a tu pueblo, Fico https://t.co/g3G0Y7vwfH pic.twitter.com/DPDY0M5XWC — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 1, 2026

Por otro lado, el gobernador Rendón también envió un mensaje en sus redes sociales: “Aquí no fue presidente @petrogustavo ¡En Antioquia no pega el comunismo! Nosotros elegimos trabajar y construir nuestro propio destino: dejamos la piel en cada causa que emprendemos y la sacamos adelante".