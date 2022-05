Confidenciales “No les da pena ser tan viejos y bochincheros”: Deluque descarta rumores sobre alianza con Petro

En medio de la agitada campaña política, La Guajira no escapó a la guerra sucia y a la falsa información entre las campañas presidenciales.

Allí circuló un audio en una cadena de WhatsApp con la voz de un hombre, con acento costeño, que aseguró que el senador electo del Partido de La U Alfredo Deluque estaba respaldando la campaña de Gustavo Petro, pese a que su casa política apoya abiertamente a Federico Gutiérrez.

En el audio que se hizo viral, el hombre, que no ha sido identificado, habla de la supuesta debilidad de Federico Gutiérrez frente a Gustavo Petro en La Guajira.

Sin embargo, ante el ruido que fue creciendo como espuma, Deluque no tuvo otra alternativa que grabar un mensaje de voz que también hizo rodar entre todos sus seguidores en la costa norte de Colombia.

“Oiga, no les da pena ser tan viejos y ser tan bochincheros y chismosos. ‘Oiga, por ahí me dijo un amigo que Alfredo le dijo a un primo’. Así empieza el audio de este tipo de Barranca, petrista a morir. ¿No les da pena ser tan viejos y bochincheros? ¡Hombre, sean serios! Eso lo que denota es que están asustados”, expresó el congresista de La U, en un lenguaje particular.

Deluque expresó que, desde hace un tiempo, “ellos (los cercanos al líder de izquierda) se creían ganadores con Gustavo Petro, decían que no había nadie que les ganara, pero hoy no sienten la cosa así. ¡Vamos bien hermano”.

El senador electo pidió a la opinión pública “no pararles bolas a los bochinches. Eso de los bochinches hay que dejarlo para los inserios”.

Este miércoles, la directora del Partido de La U, Dilian Francisca Toro, le reiteró a Petro que en su casa política hay unidad alrededor de Federico Gutiérrez.

Lo hizo porque la concejal Margely Calderón, de Guadalupe (Huila), le llevó la contraria a La U, su partido, y anunció su respaldo a Petro. Sobre la cabildante ya cursa una investigación en su colectividad.