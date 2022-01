Confidenciales “No me he podido recuperar”: Margarita Rosa sobre Luis Pérez en el Pacto Histórico

En repetidas ocasiones Margarita Rosa de Francisco ha lamentado la llegada de Luis Pérez al Pacto Histórico. En sus redes sociales, la actriz y figura pública ha exigido al precandidato presidencial, Gustavo Petro, claridad acerca de la participación de Pérez en el proyecto político.

Esta vez, Margarita Rosa publicó en sus redes sociales un tuit en el que manifiesta una vez más su desacuerdo con la adhesión de Luis Pérez al partido político. En su cuenta de Twitter, la actriz asegura que eso fue “un palazo del que no me he podido recuperar” y que la decisión fue devastadora para ella.

Lo de Luis Pérez en el Pacto es un palazo del que no me he podido recuperar. Qué lástima que el ajedrez político tenga que jugarse así. Es devastador. — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) January 25, 2022

Vale recordar que la llegada de Luis Pérez, exgobernador de Antioquia, al Pacto Histórico, ha suscitado gran controversia por parte de los seguidores de Petro, pues aseguran que el exmandatario pasó de ser uribista a petrista. Sin embargo, él mismo en recientes anuncios decidió que irá solo hasta la primera vuelta presidencial si no obtiene el respaldo del liberalismo.