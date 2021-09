Confidenciales “No nos excluyan. Muchos hombres sufrimos cuando nuestra pareja piensa en el aborto”: Humberto de la Calle

Humberto de la Calle, exjefe negociador del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc, se refirió este jueves al aborto y pidió que los hombres no sean excluidos en la toma de decisión de interrumpir el embarazado de forma voluntaria. “Compañeras: no nos excluyan. Muchos hombres sufrimos cuando nuestra pareja piensa en el aborto. La decisión es de ella. El cuerpo es de ella. Pero no todos somos simples surtidores irresponsables de semen”, escribió en su cuenta en Twitter.

Para hablar sobre el mismo tema, minutos antes, De la Calle había dicho: “No estás entendiendo. No es que sea rico abortar. No existe algo como abortion party. Pero cuando una mujer se lo plantea, es porque afronta una tragedia. Muy brutal eso de sumarle cárcel. O morirse en la clandestinidad”, dijo.