Confidenciales “No nos impondrán el miedo”: Fico Gutiérrez rechazó irrupción de encapuchados en grado de la UIS

Este viernes –20 de mayo–, en medio de una ceremonia de graduación en la Universidad Industrial de Santander (UIS), encapuchados irrumpieron en el escenario para sabotear el evento. Los sujetos llegaron hasta la mesa central y se llevaron al rector de la institución, Hernán Porras, a la parte trasera de la tarima, intentando retenerlo.

Frente a esta escena, el candidato presidencial Federico Gutiérrez rechazó el acto de violencia ocurrido en la universidad.

Lo que paso en mi @UIS me parece una falta de respeto en plena ceremonia entren las famosas guerrillas urbanas a llevarsen el rector de la universidad para ser entregado a un cabecilla de las #Frac. pic.twitter.com/9SKQXUU7UK — DIEGO SISSA (@DialexisS) May 20, 2022

“Las universidades son espacios para las ideas, no para la violencia. Rechazo el hecho cobarde en la U. de Santander: encapuchados causando miedo en una ceremonia de grado. Por Dios, ¿qué nos pasa cómo sociedad? ¿Dónde están los valores? No más violencia, no nos impondrán el miedo”, trinó Gutiérrez en sus redes sociales.

Por su parte, Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, rechazó lo ocurrido y envió un mensaje solidario para el rector de la institución.

“Lo que acaba de ocurrir en la UIS es contrario a lo que representa la Universidad. Toda mi solidaridad con Hernán Porras, graduandos y familiares por este hecho que raya con lo delincuencial. Como presidente del Consejo Superior convoco a Consejo Extraordinario”, comunicó.