Confidenciales “No queremos un salto al vacío, queremos una reforma que evolucione”: conservadores insisten en reparos a la reforma a la salud

El Partido Conservador anunció en las últimas horas que no aprobará la reforma a la salud como fue planteada por el Gobierno al Congreso. En ese sentido, aclararon que tienen varios reparos sobre la propuesta y que por eso presentarán una contrarreforma.

Uno de los directivos que estuvo presente en la reunión en la que se tomó esa decisión fue el senador Marcos Daniel Pineda, quien insistió en que no acompañarán ese proyecto porque consideran que tiene distintos riesgos para el sistema de salud en el país.

“No queremos un salto al vacío, queremos una reforma que evolucione a un mejor sistema sin poner en riesgo la estabilidad social y fiscal de Colombia”, aseguró el congresista del Partido Conservador.

Pineda agregó que buscarán que en la propuesta que presenten haya “dignificación laboral del talento humano en salud”, entre ellos para “camilleros, enfermeros, auxiliares, médicos, personal administrativo y toda la fuerza laboral que está en esa primera línea del servicio de atención y que hoy espera mejores condiciones de trabajo”, aseguró.

El senador insistió en que el partido no acompañará la propuesta como fue presentada por el Gobierno y que se mantendrán en que haya un modelo mixto y no simplemente centralizado en el Estado. “El Partido Conservador no acompañará la reforma actual, porque conduciría a un sistema centralista y burocrático, más ineficiente y vulnerable a la corrupción. Defenderemos un sistema mixto donde los usuarios escojan qué entidad quiere que les preste el servicio”, dijo Pineda.

Agregó que tampoco aprobarán las facultades extraordinarias que se le dan a Petro. “Estamos construyendo un consenso. En este momento surgen nuevas preocupaciones en el caos de las EPS que no funcionan: ¿cómo sería el traslado de los usuarios y de los presupuestos y en dónde está la ficha técnica de los flujos? Seguimos sin saber los costos de los famosos Caps”, señaló.

En las últimas horas, el Partido Conservador había hecho el anuncio de que no acompañarán la propuesta radicada por el Gobierno. “La bancada del Partido Conservador en reunión con el Directorio Nacional Conservador reafirma su posición de no acompañar el trámite del proyecto a la reforma a la salud radicado por el Gobierno nacional”, informaron a través de un comunicado.

Además, presentaron 6 “líneas azules” en concreto, es decir, puntos en específico en los que señalan por qué no están de acuerdo con la iniciativa:

1. Fortalecimiento de la atención primaria en salud, buscando la equidad en el acceso y atención en las zonas más apartadas del país.

2. No permitiremos la estatización y burocratización del sistema de salud.

3. Impulsaremos el fortalecimiento del sistema de aseguramiento mixto.

4. Defenderemos la libre escogencia del usuario como sujeto fundamental de esta reforma

5. Lucharemos por la dignificación laboral del talento humano en salud.

6. No daremos un salto al vacío. La claridad del impacto fiscal es prioridad para el Partido Conservador.