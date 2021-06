Confidenciales “No saben cómo he sufrido por ese trino”: Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, por el tuit sobre bloqueos

Hace algunos días, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, sufrió un lapsus que le ha costado varias críticas y enfrentar una ola de polémicas. Esto porque el mandatario local publicó un trino en su cuenta de Twitter que le ha costado todo tipo de críticas. Aunque lo borró, se volvió tendencia rápidamente. A las 10:25 de la noche del jueves, escribió “Bloquear es un derecho precioso”.

Minutos después, desapareció de su cuenta. Más tarde, publicó una frase diferente: “Bloquear en Twitter es un derecho precioso, solo en Twitter”.

Bloquear en twitter es un derecho precioso, solo en twitter — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 18, 2021

Este lunes, el alcalde reconoció que ha “sufrido” por ese trino. Según contó en Blu Radio, es un tuit “muy ubicado al tema de quienes ponen cosas en el Twitter, cosas desagradables y desafortunadas a las opiniones. Como uno tiene la posibilidad de bloquear a quienes hacen esas manifestaciones soeces. El Twitter se me fue sin esa parte y se armó la algarabía que todos conocen. No saben cómo he sufrido por ese trino”, aseguró.