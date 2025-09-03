Suscribirse

“No se dejen pintar pajaritos de Gustavo Petro”: César Gaviria

El expresidente llamó uno a uno a los senadores del Partido Liberal para que votaran por Carlos Camargo.

Redacción Confidenciales
4 de septiembre de 2025, 1:33 a. m.
César Gaviria, Carlos Camargo, y Gustavo Petro.
De izquierda a derecha: César Gaviria, Carlos Camargo y Gustavo Petro. | Foto: SEMANA / Johan Toro / Presidencia de la República

Uno de los ganadores en la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional fue el expresidente César Gaviria, quien durante todo el día llamó uno a uno a los senadores de esa colectividad para que no se dejaran tentar por el Gobierno Petro.

Gaviria se enteró de que a algunos senadores liberales los citaron para hablarles del apoyo a María Patricia Balanta, quien tenía el respaldo del Ejecutivo, y por eso les dijo: “No se dejen pintar pajaritos de Gustavo Petro”.

Gaviria les explicó el riesgo que, a su juicio, representaba elegir a la aspirante del Gobierno Petro y los convenció de respaldar a Camargo, quien fue elegido con 62 votos. “Hay que salvaguardar el equilibrio y la dignidad de la Corte Constitucional”, les dijo.

Los 14 senadores recibieron el mensaje del expresidente Gaviria y todos votaron por Carlos Camargo.

Por esa razón, Gaviria le ganó el pulso a Petro y la coalición de partidos que se está armando con miras para las presidenciales de 2026 se está fortaleciendo poco a poco.

Justamente, la próxima semana se hará una reunión entre el liberalismo, Cambio Radical, Partido Conservador, entre otros, para definir el mecanismo que permita tener un candidato único para 2026.

