Confidenciales “No se permiten políticos”: impiden entrada de la exgobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, a feria de calzado

En la feria anual de calzado Expo Asoninducals, realizada en Bucaramanga desde hace más de 20 años, se llevó a cabo un incidente en el que se vio implicada la exgobernadora del valle Dilian Francisca Toro, Ángela Hernández, diputada de Santander, entre otros políticos.

Durante la jornada del viernes 16, el organizador del evento, Wilson Gamboa, impidió la entrada de los políticos a la feria. En el altercado, que quedó registrado en video, se ve cómo Gamboa le quita un celular al periodista de Onda 5, Henry Pinzón, mientras evita el paso del grupo.

Ante el hecho, la exgobernadora aprovechó para hablar sobre la situación a través de un video que compartió en su Twitter, asegurando que ella había llegado a la ciudad con la intención de visitar la feria del calzado, “que es icónica en la ciudad”, además aseguró que había sido invitada por algunos empresarios.

“Vine aquí para escuchar a los empresarios del calzado, y decirles que son unos valientes y que reconozco su esfuerzo por ayudar a superar la crisis generada por la pandemia”.

Quiero contarles lo que vivimos al ingreso de la Feria de Calzado @neomundobga.



Vine aquí para escuchar a los empresarios del calzado, decirles que son unos valientes y que reconozco su esfuerzo por ayudar a superar la crisis generada por la Pandemia. pic.twitter.com/VvXp1tuPFn — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) July 16, 2021

No obstante, Toro aseguró que detrás de la orden de no dejar pasar al grupo que la acompañaba, se encontraba un político. “Parece ser que detrás hay [sic] la orden de algún político. Yo sé que así no son los santadereanos, aquí estoy para visitarlos, para escucharlos, para decirles a los empresarios del calzado: ustedes son unos verracos y están ayudando a salir de esta crisis”. “Aquí estoy para hablar con ustedes, para dialogar, así algunos me cierren las puertas”, concluyó Dilian Francisca Toro.

Por otro lado, en diálogo con La W, el dirigente aseguró que al evento está prohibida la entrada de políticos debido a que con esfuerzo los empresarios pagaron el stand para “poder activarse”. Según Gamboa, el evento es privado y gremial, cerrado al público, ya que no hay venta al detal y funciona por ventas al mayor.

“La clase política quiere atropellar e irrespetar a los empresarios que quieren activar la economía, no quisieron retirarse de manera formal, acudimos a la logística. Es un evento de carácter gremial, de empresarios, y ellos venían a hacer política, venían con un equipo grande. Traían cámaras. Como organizador del evento no puedo permitir que saboteen el evento. Aquí no entran políticos”.

Cabe resaltar que el día anterior el exalcalde de Bucaramanga habría ingresado al evento sin ningún impedimento, al respecto, Gamboa explicó que el exalcalde no se habría registrado, y que entró con el argumento de que revisaría el piso de la instalación, por lo que logró ingresar.