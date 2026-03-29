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“No te estamos pidiendo que pienses igual”: el mensaje de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en medio de la campaña presidencial

La candidata y su fórmula vicepresidencial lanzaron un video en redes sociales para invitar a los colombianos a sumar entre distintos para construir una Colombia más grande.

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Redacción Semana
29 de marzo de 2026, 5:47 p. m.
La candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, les piden a los colombianos pasar por encima de las diferencias.
La candidata Paloma Valencia y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, les piden a los colombianos pasar por encima de las diferencias. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, y su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, enviaron este domingo un claro mensaje a los colombianos para que se sumen en medio de las diferencias.

Paloma Valencia se refirió a la foto de Juan Daniel Oviedo con Alejandro Gaviria y aclaró si lo recibiría en su campaña

A través de una pieza audiovisual publicada en las últimas horas por las redes sociales, la dupla que aspira a llegar a la Casa de Nariño le pidió a la ciudadanía escribir “la página en blanco del futuro”.

“No te estamos pidiendo que pienses igual. Te pedimos que sumemos, aún por encima de las diferencias y así poder construir una Colombia más grande: una Colombia donde quepamos todos”, es el principal mensaje de la campaña.

En el video se observa a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo hablar de sus diferencias marcadas y la idea de trabajar por construir desde ellas un mejor país, pensando en el futuro y los temas que los unen.

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“Pensando en el futuro, que es una página en blanco, podemos estar de acuerdo sobre tantas otras de cómo solucionar los problemas de los colombianos que tienen tantos dolores, tantas necesidades”, señaló Valencia.

Oviedo le responde que están de acuerdo “con que solo sumando entre distintos se construye una Colombia más grande”, mientras que la candidata le replica que hay que dejar las heridas atrás “porque vinimos a sumar”.

“Soy Juan Daniel Oviedo y quiero ser su vicepresidente. Yo soy Paloma Valencia y quiero ser la primera mujer presidente de Colombia”, concluyeron en su video de campaña.