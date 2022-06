Confidenciales “Nos cerró la boca”: Levy Rincón por apoyo de Gaviria a Petro; le mandó pulla a Fajardo

Alejandro Gaviria, exprecandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, compartió este jueves -2 de junio- un video en su cuenta personal de Twitter y confirmó que apoyará a Gustavo Petro en la segunda vuelta de las elecciones, la cual se llevará a cabo el próximo 19 de junio.

“Creo que con salvedades y preocupaciones en algunos temas, Gustavo Petro representa la opción de cambio más responsable, institucional y liberal. Los riesgos de un rompimiento institucional, sobre todo con el Congreso, son mayores con Rodolfo Hernández”, precisó.

Ante su inaplazable adhesión, el influenciador Levy Rincón celebró la llegada del exministro de Salud a la campaña del Pacto Histórico y aseguró que este hecho le dejó algunas lecciones para el futuro. Además, aprovechó el momento para mandarle algunas pullas a Sergio Fajardo.

“Alejandro Gaviria se acaba de sumar a la campaña de Gustavo Petro, y por ahí derecho me da una lección a mí y a todos los que lo hemos insultado. Nos cerró la boca. ¡Cómo debe ser! ¡Sin pataletas! El país primero. ¡Gracias, Alejo! ¡Me trago mis putazos! ¡Lo celebro autoputeándome!”, sentenció.

Luego, el creador de contenidos agregó: “Fajardo se acaba de unir con Rodolfo Hernández ¡El candidato que putea! No sé entonces la gente de centro qué es lo que me reclama a mí. ¡Yo por lo menos no voy a gobernar ni a vivir del erario!”