“Nos intimidan, nos persiguen, nos amenazan”: asegura ministro del Gobierno Petro

El presidente Gustavo Petro se ha mostrado en contra de la reciente decisión de la justicia contra dos de sus exministros.

Redacción Confidenciales
22 de diciembre de 2025, 3:58 p. m.
El presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros. Imagen de archivo.
El presidente Gustavo Petro en un consejo de ministros. Imagen de archivo. Foto: Fotografía: Andrea Puentes y Juan Diego Cano - Presidencia de la República

El presidente Gustavo Petro ha estado bastante activo en redes sociales rechazando la reciente decisión de la justicia contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior).

Precisamente, el jefe de Estado compartió un extenso mensaje en X este domingo 21 de diciembre, en el que mencionó, entre otras cosas, que no estaba de acuerdo con que Bonilla y Velasco estuvieran “presos”.

Primeras imágenes de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la cárcel

En apoyo a lo dicho por el presidente Petro, su ministro de Educación, Daniel Rojas, le dio retuit a dicho mensaje y dijo en otro escrito:

Nos intimidan, nos persiguen, nos amenazan. No nos perdonan que seamos pueblo y le sirvamos al pueblo. Quieren preso al pueblo, castigan al pueblo. No toleran que salgamos del atraso que supone una mentalidad servil a la aristocracia para pasar a una moderna servil a la democracia”, indicó puntualmente Rojas en la citada red social.

