El presidente Gustavo Petro ha estado bastante activo en redes sociales rechazando la reciente decisión de la justicia contra los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior).

Precisamente, el jefe de Estado compartió un extenso mensaje en X este domingo 21 de diciembre, en el que mencionó, entre otras cosas, que no estaba de acuerdo con que Bonilla y Velasco estuvieran “presos”.

Primeras imágenes de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la cárcel

En apoyo a lo dicho por el presidente Petro, su ministro de Educación, Daniel Rojas, le dio retuit a dicho mensaje y dijo en otro escrito:

“Nos intimidan, nos persiguen, nos amenazan. No nos perdonan que seamos pueblo y le sirvamos al pueblo. Quieren preso al pueblo, castigan al pueblo. No toleran que salgamos del atraso que supone una mentalidad servil a la aristocracia para pasar a una moderna servil a la democracia”, indicó puntualmente Rojas en la citada red social.