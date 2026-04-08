CONFIDENCIALES

“¿Nos va a recibir a los mareros o no?”: le preguntan a Petro desde El Salvador

El presidente Bukele le propuso enviar el 100% de los presos. La Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de ese país también le envió una pregunta al mandatario.

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Redacción Semana
8 de abril de 2026, 4:20 p. m.
Nayib Bukele y Gustavo Petro
Nayib Bukele y Gustavo Petro Foto: Getty

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le hizo una propuesta a Gustavo Petro que desató comentarios en ambos países.

En un trino, Bukele aseguró que quería enviarle una invitación, tras las críticas al sistema penitenciario de su país. “Si, como usted sostiene, en nuestro país existen “campos de concentración”, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana. En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere viole su política del “amor y la vida”, dijo.

"Únicamente bajo una condición que entiendo será compartida por usted: deben ser todos. Porque si se trata de “campos de concentración”, incluso un solo detenido que permanezca allí sería inaceptable. Esta es una oportunidad histórica para consolidar su legado como el libertador que extendió la cuerda firme de la justicia, para sacar a miles del abismo de la exclusión", agregó.

Bukele responde a las críticas de Petro sobre el sistema penitenciario: tensión entre mandatarios

El presidente Petro no le contestó ese trino a Bukele, y Alexia Rivas, Vicepresidenta de la Asamblea Legislativa de ese país, le escribió: “Buenas tardes Sr presidente Gustavo Petro. Acá nos tiene con el pendiente de si nos va a recibir a los mareros o no. Saludos cordiales”