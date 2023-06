Confidenciales “Nos veremos pronto”: Roy Barreras ingresará al quirófano para continuar con su tratamiento contra el cáncer

El estado de salud de Roy Barreras ha sido de los que mayor interés ha generado en el país, pues el expresidente del Congreso ha estado batallando contra la enfermedad de cáncer desde hace un buen tiempo.

Días atrás, Barreras contó que volvería a ingresar a la clínica para realizarse unos exámenes médicos. Sin embargo, en las primeras horas de este viernes 2 de junio, el hombre señaló que ingresará al quirófano.

A través de Twitter, Roy consignó que sobre las 12 del medio día se someterá a una cirugía que tendrá una duración de cuatro a cinco horas; de hecho, mencionó que esta será la última fase del tratamiento que ha llevado a cabo contra el cáncer.

Asimismo, aprovechó para agradecer en el espacio digital y se excusó por no responder los mensajes de aliento que recibe: “Agradezco todas las oraciones. Son curativas. Me excuso por no alcanzar a contestar los centenares de mensajes de energía positiva! Gracias a todos! Nos veremos pronto!”, escribió el expresidente del Congreso.

Cabe señalar que a finales de 2022, en entrevista con SEMANA, el político expresó cómo le hace frente a la enfermedad, al igual que a sus temores: “Le tengo mucho miedo al dolor”.

Por ahora, queda esperar cómo trascurrirá la intervención a la que se someterá Roy Barreras.