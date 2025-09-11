Suscribirse

Valle del Cauca

Nuevas propuestas juveniles buscan cambiar la vida de miles de caleños, ¿de qué se trata?

ASA busca consolidar un nuevo liderazgo juvenil que apueste por el deporte, la cultura, el medio ambiente, entre otras propuestas.

Redacción Semana
11 de septiembre de 2025, 9:21 p. m.
La Alianza Social Alternativa (ASA) anunció su participación en el Consejo Municipal de Juventudes de Cali 2025
La Alianza Social Alternativa (ASA) anunció su participación en el Consejo Municipal de Juventudes de Cali 2025 | Foto: cortesía

La Alianza Social Alternativa (ASA) anunció su participación en el Consejo Municipal de Juventudes de Cali 2025 con una serie de iniciativas enfocadas en responder a las principales necesidades de los jóvenes de la ciudad.

Entre las propuestas destaca el “MIO Deportivo”, un programa que busca subsidiar el transporte de los deportistas caleños para garantizar su asistencia a entrenamientos y competencias.

Otra de las apuestas es el “Sistema Distrital del cuidado ambiental y animal”, orientado a apoyar el trabajo de cuidadores y rescatistas de fauna doméstica mediante campañas de adopción, esterilización y protección de mascotas en condiciones de vulnerabilidad.

Contexto: Despegar abre tres nuevos puntos físicos en Medellín, parte de su plan de expansión en Colombia

ASA también plantea la implementación de la “Cátedra de la Caleñidad”, con el fin de fortalecer la identidad cultural de la ciudad a través de la enseñanza de sus ritmos y bailes tradicionales, teniendo la salsa como eje central.

En el ámbito laboral, el movimiento propone la creación de “SIGO Joven” (Sistema Integral de Gestión de Oportunidades), una plataforma que conectará a empresas privadas con comunidades juveniles para procesos de formación y vinculación laboral en distintos sectores de Cali.

Con estas propuestas, ASA busca consolidar un nuevo liderazgo juvenil que apueste por el deporte, la cultura, el medio ambiente y la generación de oportunidades de empleo en la capital del Valle del Cauca.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Maduro genera tensión en la frontera con Colombia; ordenó la militarización en el puente Simón Bolívar

2. Juan Carlos Osorio estaría a una llamada de dirigir a esta selección en United 2026: dan detalles

3. Laura Acuña confesó las razones por las que se mudó y si tendrá más hijos: “Pensé que iba a ser la casa por el resto de mi vida”

4. Ester Expósito habló de ‘Élite’ y expuso si realmente hay un problema entre ella y Danna Paola: “Mal rollo entre nosotras”

5. Universidades ‘históricamente negras’ se ven forzadas a cerrar por amenazas; el FBI investiga la situación

LEER MENOS

Noticias relacionadas

CaliJóvenesValle del Cauca

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.