Nuevas propuestas juveniles buscan cambiar la vida de miles de caleños, ¿de qué se trata?

La Alianza Social Alternativa (ASA) anunció su participación en el Consejo Municipal de Juventudes de Cali 2025 con una serie de iniciativas enfocadas en responder a las principales necesidades de los jóvenes de la ciudad.

Entre las propuestas destaca el “MIO Deportivo”, un programa que busca subsidiar el transporte de los deportistas caleños para garantizar su asistencia a entrenamientos y competencias.

Otra de las apuestas es el “Sistema Distrital del cuidado ambiental y animal”, orientado a apoyar el trabajo de cuidadores y rescatistas de fauna doméstica mediante campañas de adopción, esterilización y protección de mascotas en condiciones de vulnerabilidad.

ASA también plantea la implementación de la “Cátedra de la Caleñidad”, con el fin de fortalecer la identidad cultural de la ciudad a través de la enseñanza de sus ritmos y bailes tradicionales, teniendo la salsa como eje central.

En el ámbito laboral, el movimiento propone la creación de “SIGO Joven” (Sistema Integral de Gestión de Oportunidades), una plataforma que conectará a empresas privadas con comunidades juveniles para procesos de formación y vinculación laboral en distintos sectores de Cali.