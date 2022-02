Confidenciales “Ojalá nunca te calles”: Margarita le respondió a Amparo Grisales, quien la mandó a callar

Continuó la discusión desatada en las redes sociales entre las dos divas de la televisión colombiana, luego de que Margarita Rosa de Francisco y Amparo Grisales se respondieran mutuamente algunos mensajes de Twitter, en los que una mandó a callar a la otra y se sacaran algunos trapitos al sol.

Todo comenzó con un trino de Margarita Rosa, quien recalcó que cuando no se puede hacer callar a alguien por la fuerza, entonces solo se le puede decir que no continúe hablando. “Uno le puede decir a alguien ‘cállese’ cuando no tiene el poder para hacerlo callar a la fuerza”, fueron las palabras de la reconocida actriz.

Acto seguido, Amparo Grisales le respondió el trino, lanzando una crítica directa. “Entonces ‘CÁLLESE HERMANA’”, comenzó expresando la jueza de Yo me llamo, pidiéndole a De Francisco que se callara, ya que a ella no le gustaba utilizar ese “tipo de fuerza”, y menos cuando se tenía el poder para hacerlo. Afirmando entonces que ella sí podía hacer que Margarita no siguiera hablando.

“¡No me gusta ese tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’...! ¡Respire, amiga…! ( aunque según usted nunca lo fuimos) ¡Abracito de Luz Rosa …!”, continuó agregando Grisales, asegurando que Margarita Rosa estaba negando la amistad que algún día tuvieron, además de pedirle que se calmara.

Y no pasó mucho tiempo, cuando llegó la respuesta de Margarita Rosa, quien dijo que hasta le lucía el “regaño” a Grisales, y como una forma de apaciguar la discusión, esta le deseó que “ojalá ella no se calle”. “Mujer divina, ojalá nunca te calles. Hasta este regaño te luce”, escribió la caleña.