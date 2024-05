“Otra derrota para Claudia López”: la exalcaldesa de Bogotá perdió ficha clave en la capital

No cabe duda de que Daniel Briceño, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, es uno de los principales contradictores y opositores de la exalcaldesa Claudia López. Asimismo, utilizó su cuenta de X para compartir que esta sufrió una nueva derrota política.

“En Bogotá ya no gobierna su chantaje, llamadas y amenazas no surtieron efecto. No le tenemos miedo”, sentenció Briceño, quien además puntualizó que enfrentaron la coacción de la exalcaldesa.