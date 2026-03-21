Padre de Abelardo de la Espriella envía mensaje a Iván Cepeda tras declaraciones sobre Álvaro Uribe Vélez: “Lo que es con Uribe es con nosotros”

Un video del papá de Abelardo de la Espriella ha llamado la atención. El hombre, cercano y amigo de Álvaro Uribe Vélez, no dudó en reaccionar al mensaje de Iván Cepeda, quien sugirió no asistir a debates presidenciales al considerar que el principal adversario era el expresidente Uribe.

“Escuché en Caracol una declaración de Cepeda en la que afirmaba que no asistiría a los debates con Paloma Valencia y con Abelardo, porque su enemigo era Uribe. Sentí mucho coraje porque el expresidente Uribe ha sido nuestro amigo de toda la vida, y lo que sea con Uribe es con nosotros. ¡Viva Uribe!“, señaló de la Espriella Juris.

“Lo que sea con Uribe es con nosotros”: manifestó el padre de Abelardo de la Espriella al referirse al mensaje de Iván Cepeda, de no asistir a debates presidenciales porque el enemigo era el exmandatario. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/xHckWWXsXc — Revista Semana (@RevistaSemana) March 21, 2026

Además, mandó un mensaje de respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, asegurando que lo esperan con apoyo y disposición. Asimismo, agregó en sus declaraciones que no buscan derrotar al Centro Democrático, pero sí aspiran a vencer a su candidata en las elecciones de mayo.

“Aquí lo esperamos, presidente, con los brazos abiertos, para demostrarle el coraje y la rebeldía que usted mismo nos enseñó. No vamos a derrotar al Centro Democrático, pero sí vamos a vencer a su candidata en las elecciones de mayo”, concluyó en una intervención que hizo en público.