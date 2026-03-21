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Padre de Abelardo de la Espriella envía mensaje a Iván Cepeda tras declaraciones sobre Álvaro Uribe Vélez: “Lo que es con Uribe es con nosotros”

“Sentí mucho coraje porque el expresidente Uribe ha sido nuestro amigo de toda la vida”, dijo.

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Redacción Confidenciales
21 de marzo de 2026, 5:06 p. m.
Padre de Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez.
Padre de Abelardo de la Espriella, Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. Foto: SEMANA

Un video del papá de Abelardo de la Espriella ha llamado la atención. El hombre, cercano y amigo de Álvaro Uribe Vélez, no dudó en reaccionar al mensaje de Iván Cepeda, quien sugirió no asistir a debates presidenciales al considerar que el principal adversario era el expresidente Uribe.

“Escuché en Caracol una declaración de Cepeda en la que afirmaba que no asistiría a los debates con Paloma Valencia y con Abelardo, porque su enemigo era Uribe. Sentí mucho coraje porque el expresidente Uribe ha sido nuestro amigo de toda la vida, y lo que sea con Uribe es con nosotros. ¡Viva Uribe!“, señaló de la Espriella Juris.

Además, mandó un mensaje de respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, asegurando que lo esperan con apoyo y disposición. Asimismo, agregó en sus declaraciones que no buscan derrotar al Centro Democrático, pero sí aspiran a vencer a su candidata en las elecciones de mayo.

“Aquí lo esperamos, presidente, con los brazos abiertos, para demostrarle el coraje y la rebeldía que usted mismo nos enseñó. No vamos a derrotar al Centro Democrático, pero sí vamos a vencer a su candidata en las elecciones de mayo”, concluyó en una intervención que hizo en público.

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