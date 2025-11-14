Suscribirse

CONFIDENCIALES

Paloma Valencia advierte sobre videos falsos que la comprometen: “Por favor, avísenle a todos”

La senadora y precandidata lanzó la alerta a través de redes sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
14 de noviembre de 2025, 5:12 p. m.
Senadora Paloma Valencia Bogota mayo 23 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana
La senadora y precandidata Paloma Valencia. | Foto: Guillermo Torres / Semana

En tiempos donde los delincuentes están haciendo de las suyas apoyados en la Inteligencia Artificial para que incautos caigan en estafas, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia lanzó una alerta a través de su cuenta en la red social X por unos videos que la comprometen.

Según la congresista del Centro Democrático, en redes sociales están circulando unos videos creados con Inteligencia Artificial en los que aparece su nombre, voz en imagen, con los cuales los delincuentes buscan estafar.

Contexto: Padre Chucho destapó preocupante tema que atraviesa y alertó sobre delicada situación por ‘medicamento’: “No se dejen engañar”

“Vuelven a circular videos de inteligencia artificial ofreciendo inversiones con rendimientos millonarios con mi nombre, mi voz y mi imagen. SON FALSOS“, denunció la senadora en X, esta mañana de viernes14 de noviembre.

Teniendo en cuenta lo anterior, Valencia pidió a las personas no caer en manos de los delincuentes y, a la vez, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio tomar acciones para evitar estafas.

Por favor avísenle a todos. No se dejen engañar. Exijo a la @sicsuper atender mis denuncias y tomar acciones para defender a los ciudadanos de estas estafas“, concluyó la precandidata.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Carros particulares en Bogotá tendrán pico y placa los sábados: ¿a cuáles vehículos aplicará la restricción?

2. Carlos Darwin Quintero fue presentado: lo hacen oficial en club para 2026 tras sonar en Millonarios, Santa Fe y otros más

3. Corrupción en la UNGRD: condenan a tres años y siete meses de prisión a Luis Carlos Barreto Gantiva

4. El Comité del Nobel de Paz asegura que María Corina Machado viajará a Oslo a recibir el premio, ¿saldrá de la clandestinidad?

5. Marc Anthony brilló en Bogotá: una noche cargada de salsa, emoción y sorpresas en el Coliseo MedPlus

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Paloma Valencia

Noticias Destacadas

Senadora Paloma Valencia Bogota mayo 23 del 2024 Foto Guillermo Torres Reina / Semana

Paloma Valencia advierte sobre videos falsos que la comprometen: “Por favor, avísenle a todos”

Redacción Confidenciales
Precandidatos Centro Democrático.

El Centro Democrático aseguró que la elección de sus candidatos será una decisión exclusiva del partido

Redacción Semana
De izquierda a derecha: Daniel Briceño y Carlos Fernando Galán.

Concejal Daniel Briceño no titubeó en decir qué hay detrás de medida del pico y placa anunciada por el alcalde Galán

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.