Paloma Valencia advierte sobre videos falsos que la comprometen: “Por favor, avísenle a todos”

En tiempos donde los delincuentes están haciendo de las suyas apoyados en la Inteligencia Artificial para que incautos caigan en estafas, la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia lanzó una alerta a través de su cuenta en la red social X por unos videos que la comprometen.

Según la congresista del Centro Democrático, en redes sociales están circulando unos videos creados con Inteligencia Artificial en los que aparece su nombre, voz en imagen, con los cuales los delincuentes buscan estafar.

“Vuelven a circular videos de inteligencia artificial ofreciendo inversiones con rendimientos millonarios con mi nombre, mi voz y mi imagen. SON FALSOS“, denunció la senadora en X, esta mañana de viernes14 de noviembre.

Teniendo en cuenta lo anterior, Valencia pidió a las personas no caer en manos de los delincuentes y, a la vez, solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio tomar acciones para evitar estafas.