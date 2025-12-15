Paloma Valencia asegura que está “contenta” con cualquier decisión que tome el Centro Democrático frente a la candidatura presidencial

La precandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, expresó este lunes un mensaje de serenidad y gratitud frente a la decisión que se adopte en su colectividad sobre quién será la próxima candidata presidencial en los comicios de 2026.

Estoy contenta con cualquier decisión que surja hoy. Mi sentimiento es de gratitud con todos los ciudadanos que me han dado un abrazo, un mensaje de apoyo, y los que me han acompañado en el camino. Gracias al Presidente @AlvaroUribeVel y al @CeDemocratico

Seguiremos trabajando… — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 15, 2025

Valencia aseguró que recibe el momento con tranquilidad y agradecimiento hacia quienes la han acompañado durante su recorrido público.

En un pronunciamiento difundido a través de su cuenta de X, señaló que se siente “contenta con cualquier decisión que surja hoy” y destacó el respaldo ciudadano recibido a lo largo del camino.

En su mensaje, agradeció especialmente a los ciudadanos que le han expresado su apoyo mediante abrazos, mensajes y gestos de acompañamiento, los cuales, dijo, han sido determinantes para sostener su compromiso político.

Aquí estamos siempre unidas y listas para seguir trabajando por Colombia pic.twitter.com/hX3cWmYLuU — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) December 15, 2025

“Mi sentimiento es de gratitud con todos los ciudadanos que me han dado un abrazo, un mensaje de apoyo y los que me han acompañado en el camino”, afirmó.

La senadora también extendió un reconocimiento al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al partido Centro Democrático, colectividad a la que pertenece, por el respaldo político recibido durante este proceso. Asimismo, reiteró que su vocación de servicio se mantendrá intacta, independientemente del escenario que se configure en adelante.