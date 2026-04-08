Paloma Valencia envió mensaje a los “petristas arrepentidos y no arrepentidos”

Quedan pocos días para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales en Colombia y los candidatos siguen buscando los votos necesarios que les permitan llegar a la Casa de Nariño.

Precisamente, la candidata presidencial Paloma Valencia invitó a los petristas a que se sumen a su campaña, no sin antes recalcar que no tienen cabida aquellos que tengan sus “manos manchadas de sangre o de corrupción”.

“Todos los demás son bienvenidos. Incluso los petristas arrepentidos y no arrepentidos. Incluso, los colombianos sin partido, porque lo que Colombia necesita es que cada uno sume lo que es, para que podamos construir una Colombia donde quepamos todos y una Colombia más grande que se parezca más a la que nos merecemos”, dijo Valencia en entrevista con La FM.