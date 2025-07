Paloma Valencia hizo delicada denuncia: “Amapola la quiso bajar”

“Tengan mucho cuidado con la aplicación brainbloom Amapola la quiso bajar y es una estafa 1. *Cobro inmediato antes de completar la prueba gratuita de 3 días*: Me registré en su aplicación con la expectativa de participar en la prueba gratuita de 3 días, como se anuncia en su sitio web y en las tiendas de aplicaciones. Sin embargo, se me cobró de inmediato al registrarme, antes de que finalizara el período de prueba de 3 días, U.S. 6,99. En ningún momento se me informó que se realizaría un cobro instantáneo, lo que me llevó a creer que solo estaba accediendo a una prueba gratuita. Esta falta de transparencia es inaceptable y engañosa”, dijo textualmente Valencia en su mensaje en X.