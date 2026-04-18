Paloma Valencia se refirió a los supuestos acercamientos entre Gustavo Petro y personas de alias Fito

La candidata presidencial Paloma Valencia se refirió a las revelaciones hechas por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, sobre las supuestas visitas de Petro a personas cercanas a alias Fito, uno de los principales narcotráficantes de ese país hoy capturado.
“Es gravísimo lo que acaba de denunciar el presidente Noboa de Ecuador, porque esa famosa visita de Manta, que estuvo rodeada de tantos escándalos, entre otros, el asesinato de aquel personaje dueño de la casa donde se quedó el presidente Petro, ahora vuelve y retumba por la posibilidad de que el presidente haya mantenido reuniones con personas cercanas a un delincuente como Fito”, criticó Valencia.
April 18, 2026
Las revelaciones fueron hechas por Noboa a SEMANA en una entrevista exclusiva. “Cuando Petro vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (…). Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace”, aseguró Noboa.