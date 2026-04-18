Paloma Valencia se reunió con empresarios y sindicalistas en Antioquia

La candidata de la Gran Consulta por Colombia, Paloma Valencia, se reunió con empresarios y sindicalistas en Apartadó, Antioquia. Allí también estaba el expresidente Álvaro Uribe.

“Aquí en Apartadó he sido testigo de una reunión muy emocionante. Un gran diálogo de la senadora Paloma con uno de los sindicatos más importantes de Colombia”, dijo el exmandatario.

Valencia y Uribe se reunieron con Sintrainagro, liderada por Guillermo Rivera. Se trata del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria.

“Aquí hay que decirle a los colombianos que la propuesta de que uno tiene que escoger entre los trabajadores y los empresarios no es cierta, claro que se puede proteger a los trabajadores defendiendo también a los empresarios, porque hay una Colombia más grande donde cabemos todos y a todos nos va bien”, dijo Valencia.