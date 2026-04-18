Paloma Valencia se reunirá con la bancada de congresistas salientes y entrantes del Centro Democrático

Esta semana, la candidata presidencial Paloma Valencia se reunirá por primera vez con las bancadas actual y entrante del Centro Democrático en Senado y Cámara. El encuentro será en Bogotá y uno de los objetivos es trazar una hoja de ruta sobre la recta final de la campaña para la primera vuelta presidencial. En el uribismo está claro que la batalla política inicial es contra Abelardo de la Espriella, porque Iván Cepeda, a juzgar por las encuestas, tiene asegurado el pase a la segunda vuelta.

Álvaro Uribe destacó propuesta de Paloma Valencia para las mujeres en condición de pobreza

Las tensiones entre uribistas por la campaña del Tigre están en su máximo nivel, pese al llamado del expresidente Álvaro Uribe, y, como si fuera poco, hay quejas porque algunos senadores y representantes electos siguieron los pasos de María Fernanda Cabal y no se les ve políticamente activos. Cabal, por su parte, no respalda a Valencia y sigue enfocada en la escisión del Centro Democrático, una iniciativa con pocas probabilidades de prosperar.