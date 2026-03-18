“Parecemos una banda de jazz”: Abelardo de la Espriella habla de su sincronía con José Manuel Restrepo

En El Debate de SEMANA, el candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a la sincronía que tiene con su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo.

“Estamos en una sincronía que todavía no he encontrado la diferencia; vamos a buscarla porque tiene que haberla. Pero en lo fundamental, en lo sustantivo, en lo determinante, en lo trascendental, en lo realmente importante, José Manuel y yo estamos en una sincronía total, parecemos una banda de jazz, no hay que hablar entre nosotros”, afirmó De la Espriella.

Además, el candidato presidencial llenó de elogios a su fórmula vicepresidencial en El Debate de SEMANA.

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“Estamos frente a uno de los hombres más importantes de su generación, si no es el más importante. Tú no sabes que lo mejor que me ha pasado en esta campaña a mí es José Manuel Restrepo. Yo no me puedo sentir más representado, más a gusto, más cómodo, con un hombre de su nivel intelectual, de su experiencia. Un hombre de familia que defiende los mismos principios fundacionales y valores”, dijo De la Espriella.