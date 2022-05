Confidenciales Partido de La U abrió investigación contra concejal que apoyó abiertamente a Petro

Este miércoles el candidato presidencial Gustavo Petro sorprendió al anunciar supuestamente algunos respaldos del Partido de La U a su campaña, esto porque la concejal de Guadalupe, Huila, Margery Calderón, decidió apoyar abiertamente la campaña del líder de izquierda.

En un video, Calderón dijo: “No sé qué consecuencias pueda tener, pero me arriesgo como mujer que tiene una credencial de La U. Yo le obedezco es al pueblo, a nosotros no nos preguntaron, a las bases no nos consultaron qué pensábamos o por qué lado queríamos que nos fuéramos. Hoy quiero decirles que Margeris Calderón quiere que Francia Márquez sea mi vicepresidenta, y Petro, por la lucha, el pueblo y las bases, sea mi presidente”.

Gustavo, el @partidodelaucol es un partido de Unión y apostamos a ese propósito. Dirección y congresistas decidimos votar por @FicoGutierrez por las transformaciones sociales. La concejala que te apoya lo hace individualmente, aquí somos demócratas y estamos Unidos con Fico. https://t.co/7tSOtF5yOe — Dilian Francisca T. (@DilianFrancisca) May 4, 2022

Ese mensaje motivó a Petro a asegurar que hay una rebelión en el Partido de La U, tema que Dilian Francisca Toro desmintió. “En La U somos demócratas y estamos unidos con Fico Gutiérrez”, dijo.

SEMANA conoció que el partido abrió investigación contra la concejal Margeris Calderón. Una fuente de dicha casa política contó a este medio que la cabildante será llamada a descargos en los próximos días y no está descartado que la dirigente termine sancionada.

Si eso ocurre, ella no tendría voz ni voto durante los próximos tres meses en el cabildo porque La U, colectividad que la avaló, respaldó decididamente al candidato presidencial Federico Gutiérrez tras una consulta del Equipo por Colombia.

La Congresista Calderon del Partido de la U se suma al #PactoHistórico para las próximas elecciones presidenciales; su voto será por ⁦@petrogustavo⁩ presidente y ⁦@FranciaMarquezM⁩ vicepresidenta.



Quiere un cambio 👇🏼 pic.twitter.com/bUH7TTdCvZ — Adriana María Mejía Aguado (@ammejiaaguado) May 4, 2022

Aunque el país no lo conocía, La U ha tenido mano dura contra quienes desacatan las decisiones del partido.

En las elecciones parlamentarias recientes, la dirección del partido sancionó a 25 concejales en Colombia que decidieron apoyar a congresistas de otros partidos.